Elon Musk blen Twitter për 44 miliardë USD

23:14 25/04/2022

Çmimi i aksioneve rritet me 6% pas lajmit

Miliarderi amerikan Elon Musk arriti marrëveshjen për të blerë platformën sociale Twitter Inc (TWTR.N) për 44 miliardë dollarë të hënën, në një transaksion që do të zhvendosë kontrollin e platformës së medias sociale me miliona përdorues dhe liderë globalë te personi më i pasur në botë.

Diskutimet mbi marrëveshjen, të cilat javën e kaluar dukeshin të pasigurta, u përshpejtuan gjatë fundjavës pasi Musk joshi aksionarët e Twitter-it me ofertën e tij financiare.

Nën presion, Twitter filloi negociatat me Musk për të blerë kompaninë me çmimin fillestar të propozuar prej 54.20 dollarë për aksion. Kjo marrëveshje do t’i japë fund drejtimit të Twitter-it si një kompani publike e listuar në bursë që nga oferta e saj fillestare publike në vitin 2013.

“Fjala e lirë është themeli i një demokracie funksionale dhe Twitter është sheshi dixhital i qytetit ku debatohen çështje jetike për të ardhmen e njerëzimit”, tha menjëherë Musk në një deklaratë.

Aksionet e Twitter u rritën menjëherë me 6% pas publikimit të lajmit.

