Elon Musk hap sondazh për të rikthyer Donald Trump

14:43 19/11/2022

Mbi 5 milionë përdorues votuan pro rikthimit të ish-presidentit llogaria e të cilit u mbyll pas sulmit në Kapitol

Elon Musk ka hapur një sondazh në Twitter duke u kërkuar ndjekësve të votojnë nëse do të rivendosin llogarinë e ish-presidentit amerikan Donald Trump në platformë, me rezultatet e hershme që tregojnë afërsisht 60% që votuan po.

“Vox Populi, Vox Dei,” shkroi Musk në Twitter, një frazë latine që afërsisht do të thotë “zëri i popullit është zëri i Zotit”. Votimi ishte i hapur për 24 orë. Musk në muajin Maj u shpreh se do të anulonte ndalimin ndaj Trump, llogaria e të cilit u pezullua pas sulmit të vitit të kaluar në Kapitolin e SHBA.

Twitter gjithashtu do të vendosë nëse do të rikthejë në platformë edhe llogarinë satirike të Babylon Bee dhe komedianin Kathy Griffin. Vendimi i Musk për t’u kërkuar përdoruesve të Tëitter për udhëzime se kush duhet të jetë në platformë është pjesë e një ristrukturimi të madh të kompanisë.

Në rreth katër orë, mbi 5 milionë përdorues votuan pro rikthimit të ish-presidentit. Mbështetja tek publiku dhe jo tek një organ i brendshëm mbikëqyrës për të vendosur për kthimin e Trump në Twitter, sipas kritikëve të Musk, është një zgjedhje e rrezikshme. Megjithatë, nuk është e qartë nëse Musk do të vendosë në bazë të rezultatit të sondazhit.

Ndërkaq një ditë më parë Twitter mbylli zyrat përkohësisht të cilat do të rihapen të hënën më 21 nëntor. Njoftimi vjen mes raporteve se një numër i madh i stafit po largohen pasi Elon Musk u bëri thirrje atyre që të punojnë me orë të gjata me intensitet të lartë.

