Elon Musk mendon blerjen e radhës, nuk kursen shakanë

23:20 28/04/2022

I guximshëm nga oferta e tij e suksesshme prej 44 miliardë Dollarësh për të blerë Twitter, Elon Musk hyri në platformë për të bërë shaka me një objektiv të ri të mundshëm të blerjes – por edhe njeriu më i pasur në botë mund ta shohë këtë shumë të kushtueshëm.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in