Elton John mbyll turneun e lamtumirës në SHBA

13:47 21/11/2022

Në koncertin 3–orësh artisti performoi një sërë hitesh të tij

Elton John performoi në koncertin e tij të fundit në Amerikën e Veriut të turneut të lamtumirës me një shfaqje të mbushur me yje në stadiumin e Los Angeles Dodger.

Krijuesi i hiteve të “Tiny Dancer” dhe “Rocket Man” luajti tre shfaqje në stadium gjatë ditëve të fundit, duke shënuar një rikthim në vendin ku performoi i famshëm i veshur me një uniformë bejsbolli me tegela në vitin 1975 në kulmin e famës së tij.

Gjatë së dielës , ai veshi një version të mantelit të asaj uniforme Dodger.

Në koncertin tre-orësh “Elton John Live: Fareëell from Dodger Stadium”, i cili u transmetua në Disney+, 75-vjeçari fitues i Grammy dhe Oskar, performoi hitet “Bennie and the Jets”, “I’m Still Standing”. ” dhe “Mirupafshim rrugë me tulla të verdha”.

Këngëtarët Dua Lipa, Kiki Dee dhe Brandi Carlile iu bashkuan atij në skenë për duetet “Cold Heart”, “Don’t Go Breaking My Heart” dhe “Don’t Let the Sun Go Doën on Me”.Të ftuar të tjerë ishin këngëtarët Paul McCartney, Mick Jagger dhe Joni Mitchell.

John ka kryer 183 shfaqje në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe Kanada si pjesë e turneut “Fareëell Yelloë Brick Road” i cili filloi në Shtator 2018. Shfaqja e radhës e Elton John do të jetë në Janar të 2023 në Australi.

Klan News