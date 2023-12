Emancipimi i vajzave dhe grave, aktivistja: Kjo po i frikëson meshkujt

Shpërndaje







14:49 05/12/2023

Ditët e fundit, në media, është folur për vrasjen makabër të 30-vjeçares, Liridona Ademaj. Ky rast, u komentua shumë, pikërisht për mënyrën se si ishte organizuar ekzekutimi i Ademajt me datë 29 Nëntor nga bashkëshorti i saj.

Nga kjo ngjarje, emisioni “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ka trajtuar si temë dhunën në Shqipëri dhe nëse shqiptarët po edukohen me dhunë.

E ftuar ka qenë edhe aktivistja, Suela Kocibellinj, e cila ka evituar disa sjellje që ne bëjmë e që do të konsideroheshin normale, por që sipas saj, nuk janë.

Ajo shprehet se që në fëmijëri prindërit bëjnë dallime mes vajzave dhe djemve, të cilat theksohen në shkollë më vonë. Kocibellinj gjithashtu tha se vajzat dhe gratë kanë filluar të informohen më tepër, e kjo gjë i frikëson meshkujt.

Suela Kocibellinj: Nuk janë më as vajzat as gratë siç kanë qenë përpara 30 vitesh. Edhe ajo që mund të mos ketë bukë fare, edhe ajo që ndoshta nuk ka fare shkollë, sot ka dëgjuar disa gjëra. Të dinë pak më shumë, sido që të jetë, sado e izoluar të jetë. Dhe kjo po i frikëson meshkujt. Kjo po i bënë meshkujt të kenë frikë nga fakti që këto gra, mund të dinë pak më shumë.

Ermelinda Ndoja: I bën më agresiv? I bën më arrogant?

Suela Kocibellinj: Po, po i bën më agresiv. Unë e gjej më shpeshherë që ata janë më agresiv për këtë gjënë, sepse nuk janë gati vetë të zhvillohen. Nuk janë gati vetë të rriten. Duan atë komoditetin që kanë ata. Ata kanë lindur gjahtarë.

Ermelinda Ndoja: Janë mësuar ndoshta, për të pasur një grua të nënshtruar dhe ndoshta nuk e pranojnë dot që gruaja të ngrejë zërin.

Suela Kocibellinj: Patjetër. Nuk vazhdojnë më tutje për të kuptuar që një marrëdhënie e shëndetshme, edhe këtu, është një marrëdhënie që pranojmë njëri-tjetrin. Minimumi dëgjojmë njëri-tjetrin për të reaguar dhe për të kuptuar e për të vazhduar më tutje. Nëse këtu ka trysni, njëri nga ne çon zërin, të gjithë ne do të mundohemi ta shmangemi për momentin, nuk do jemi dakord, ama për momentin do mundohemi ta shmangim sepse kemi aq pjekur të themi: “okej këtu nuk bën kjo gjëja”. /tvklan.al