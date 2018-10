Embëlsirë me tërshërë dhe karrota

Përbërësit:

125 g tërshërë

40 g arra

1 lugë çaji bajame të grira

190 g gjalp kikiriku

3 lugë çaji mjaltë

1 lugë çaji kanellë

40 g karota të grira

50 g rrush i thatë

Përgatitja:

Shtoni në një tas tërshërën, arrat, bajamet e grira dhe përziejini sëbashku. Më pas shtoni gjalpin e kikirikut, mjaltin dhe kanellën. Vazhdoni t’i përzieni fort me lugë. Në fund shtoni karotat dhe rrushin e thatë dhe punojeni me duar deri sa të krijohet një masë uniforme. Më pas formoni me duar rreth 12 topa të vegjël dhe vendosini në një letër kuzhine. Futini në frigorifer për një orë dhe ëmbëlsira është gati./tvklan.al