Emërohet prokuror special për të hetuar Hunter Biden

13:30 12/08/2023

Prokurori i Përgjithshëm, Merrick Garland, ka emëruar një prokuror të posaçëm për të hetuar djalin e presidentit amerikan, Joe Biden.

David Weiss, nga Dellauer do të hetojë aktualisht aktivitetet financiare të djalit të presidentit, Hunter Biden. Ai akuzohet për dy shkelje tatimore në 2017 dhe 2018 por edhe për armbëmbajtje pa leje.

Në muajin Qershor si pjesë e një marrëveshjeje, Hunter Biden pranoi të deklarohej fajtor për kundërvajtje tatimore duke shmangur nje dënim të mundshëm me burg. 53-vjeçari ka punuar më parë si avokat dhe lobist në Kinë dhe Ukrainë. Ai është liruar nga marina amerikane më 2014, pasi rezultoi pozitiv në testet për kokainë.

Emërimi i prokurorit të posaçëm po ashtu u bë krahas hetimit që ligjvënësit republikanë po përgatisin për bizneset e Hunter Biden-it. Republikanët nuk kanë gjetur deri më tani prova për të faktuar ndikimit e babait.

Prokurori i përgjithshwm Garland tha se pret që kolegu i tij Weiss, të punojë me shpejtësi dhe paanshmëri dhe se ai do të mbledhe të gjitha provat e mundshme për të hetuar çështjen. Me emërimin si prokuror special Weiss do të ketë më shumë fuqi dhe pavarësi për një hetim të plotë.

Weiss u emërua nga ish-presidenti Donald Trump për të shërbyer si prokuror në Dellauer, në vitin 2017 dhe ka mbajtur këtë pozitë pas ardhjes së Presidentit Biden në “Shtëpinë e Bardhë”, për të vazhduar hetimin e Hunter Biden-it. Ai ka shërbyer si prokuror për shumë vite, duke hetuar krime dhe mashtrime dhe ka punuar si avokat privat në kohën kur nuk ishte i angazhuar si prokuror.

Klan News