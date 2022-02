Emery kërkon agresivitet nga Villareal

Shpërndaje







08:40 22/02/2022

Trajneri i ekipit spanjoll i shikon bardhezinjtë si favoritë, por beson te suksesi në këtë ndeshje

Trajneri i Villareal Unai Emeri i kërkoi skuadrës së tij që ndaj Juventusit të luajë me pak arrogancë, në mënyrë që të fitojë në takimin e parë të 16-ve të Ligës së Kampioneve.

Sipas teknikut spanjoll, “Zonja e Vjetër” është favorite për ta fituar kompeticionin në këtë sezon, por inkurajon lojtarët e tij që të kenë besim te vetja.

“Juventusi është favorit dhe ata e dinë se nëse luajnë mirë do të kualifikohen. Kjo është normale. Ne duhet të tregojmë respekt, por edhe besim te vetja. Ndoshta na duhet të luajmë me pak arrogancë”.

Trajneri 50-vjeçar vlerësoi blerjen e Janarit të bardhezinjve, Dushan Vlahoviçin.

“Ardhja e tij do të thotë gola. Ka shënuar 17 te Fiorentina dhe 1 te Juvja. Kjo është shifër e lartë që tregon se sa i aftë është. Vlahoviç është i ri, ka uri dhe di të bëjë gola në disa mënyra. Do të përballemi me të, por këtë nivel duam”.

Villareal pret Juven në “Estadio de la Seramika”. Ekipi i drejtuar nga Emeri doli në vend të dytë në Grupin F pas Manchester United.

Tv Klan