Emery, trajneri i ri i Aston Villa

22:11 25/10/2022

Spanjolli rikthehet në Premier League për herë të dytë, do të pasojë Steven Gerrard në stol

Aston Villa ka emëruar Unai Emery si trajnerin e ri të ekipit. Spanjolli, i cili kthehet për herë të dytë në Premier Ligë, do të zëvendësojë Steven Gerrard, që u shkarkua të enjten e kaluar për shkak të rezultateve jo të mira.

Klubi nga Midlands kishte grumbulluar vetëm nëntë pikë në 11 ndeshje të luajtura në këtë sezon. Drejtimin e ekipit e ka marrë Aron Danks, e skuadra mundi Brentford 4-0 në fundjavë.

Ai do ta mbajë këtë detyrë deri sa Emery të marrë lejen e punës më 1 Nëntor. Klubi anglez pagoi klauzolën e shitjes së teknikut 50-vjeçar te Vijaeali. Emeri ka drejtuar më parë Arsenalin për 18 muaj, pas largimit të Arsen Vengerit në 2018, por u shkarkua.

Pavarësisht periudhës jo shumë të suksesshme te “topçinjtë”, spanjolli e ka dëshmuar suksesin me ekipet spanjolle. Emeri e ka fituar Europa League tre herë me Sevillan dhe 1 herë me Villarealin, e është trajneri me më shumë trofe në këtë kompeticion.

Ai udhëhoqi “nëndetësen e verdhë” në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve sezonin e shkuar, ku u mposht nga Liverpuli. Sfida e parë e Emery si trajner i Aston Vilës do të jetë ndaj Manchester United më 6 Nëntor në “Villa Park”.

