Emigrantët në Itali protesta për pensionet

Shpërndaje







13:27 10/08/2023

Ambasadori italian takon protestuesit: Qeveria italiane e angazhuar maksimalisht, jemi në elementet e fundit të marrëveshjes

Emigrantët shqiptarë në Itali kanë zhvilluar një protestë pranë Ambsadës së Italisë në Tiranë, ku kërkojnë njohjen e viteve të punës në të dyja shtete.

Emigrantët kërkojnë që t’u njihen vitet e punës dhe kontributet e sigurimeve shoqërore që ato kanë paguar.

“Në rast se do të arrihet të bashkohen vitet e punës të na njihen në mënyrë figurative atëherë unë personalisht do të rezultoj në Itali me 32 vite punë dhe në moshën 67 vjeçe do të gëzoj një pension për atë që unë kam derdhur, nuk pretendoj më tepër, por ama pretendoj që atë që unë kam derdhur ta marr. Dhe të mos i shtrij dorën fëmijëve sepse më bën të jetoj pa dinjitet.”

Ata e kanë konsideruar diskriminuese mosmarrjen e pensionit, dhe që të mos arrinë të mbajnë dot veten në këtë moshë dhe tu bëhen barrë fëmijëve të tyre.

“Përderisa taksat i kemi paguar njësoj duam të gëzojm të drejtën e pensionit njësoj si shtetasit italian. Të jemi të barabartë. Çfarë presim më 82 vjeç, kur do ta gëzojë të drejtën e pensionit ai.”

“Është thjesht një diskriminim i turpshëm, është një shkelje flagrante e të drejtave të njeriut. Të paguash dhe të mos marrësh asgjë është turp për një shtet civil për një shtet të qytetëruar siç është Italia. Zvaritemi me vite për një të drejtë absolute, të drejtën e kontributeve tona, kaq, djersës dhe sakrificës.”

Gjatë kohës që emigrantët po bënin protestën para Ambasadës, ambasadori italian në Tiranë, Fabrzio Buçi ju bashkua emigrantëve dhe ju bëri me dije se po punohet me elementët final të marrëveshjes, dhe se burimet financiare janë gjetur.

“Një vit më parë nënshkruam marrëveshjen teknike me qeverinë shqiptare, pasi më herët kishim problememe financat. Por arritëm ti gjejmë burimet financiare dhe tani po punohet për elementet finale të marrëveshjes. Është një marrëveshje shumë komplekse, sepse ka të përfshira shumë ministri që do të thotë që ka dhe shumë burokraci. Por keni fjalën time, se nga ana e qeverisë italiane ka angazhim maksimal dhe po punohet mirë edhe me qeverinë shqiptare. Dhe shumë shpejtë do kemi një vendim final. Nuk mund të jap afate se mund të duhen disa javë apo dhe disa muaj.”

Nga marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë do të përfitojnë rreth 360 mijë emigrantë shqiptarë dhe rreth 18 mijë italian që punojnë në Shqipëri.

Klan News