Heidy Sanchez përlotet teksa kujton momentin e javës së kaluar kur zyrtarët e emigracionit amerikan në Florida i thanë se do të largohej dhe do të ndahej nga vajza e saj 1-vjeçare që ende ushqente me gji.

“Një pasdite mora një telefonatë dhe kur iu përgjigja, një grua më tha se po telefononte në emër të zyrës së Zbatimit të Imigracionit dhe Doganave. Më njoftuan për orarin e një takimi dhe shkova. Atje më dhanë lajmin e tmerrshëm se duhej të largohesha nga vendi dhe më thanë të telefonoja burrin tim, pasi vajza jonë duhej të qëndronte. Fillova të qaja, iu luta, iu luta. Vajza ime u nervozua, kërkonte qumësht, dhe unë u thashë atyre ‘shikoni, ajo po më kërkon ta ushqej me gji, ajo ende ushqehet me gji’, por kjo për ta nuk kishte rëndësi”, tha emigrantja Heidy Sanchez.

Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare sqaron për gazetarët e agjencisë së lajmeve Reuters se prindërit u pyetën nëse duan të largohen me fëmijët e tyre, ose dëshirojnë t’i lejnë fëmijët te dikush që ata vetë caktojnë.

“Në këtë rast, prindi deklaroi se donte të largohej pa fëmijën dhe e la fëmijën nën kujdesin e një të afërmi të sigurt në Shtetet e Bashkuara”, shpjegoi përmes një imeili ky department.

Megjithatë kërkesës për shpjegim nga Reuters për prova se Sanchez-it i ishte ofruar mundësia për ta marrë fëmijën e saj me vete në Kubë departamenti nuk ju përgjigj.

Sanchez tha se mbërriti në vendin e saj të lindjes disa orë pasi u ndalua, pa pasaportë apo dokument identifikimi dhe pa dokumentacion nga Shtetet e Bashkuara që shpjegonte arsyen e largimit nga vendi.

“E tmerrshme, ndarja nga fëmija im ishte e tmerrshme dhe kur fola me burrin tim, gjëja e parë që e pyeta ishte nëse fëmija im iu dorëzua atij. Ajo është jeta ime, më thyhet zemra kur unë i flas asaj. Nuk mund të bëj asgjë për të, kjo është kaq e padrejtë”, tha emigrantja Heidy Sanchez.

Kontradiktat në rastin e Sanchez nxjerrin në pah shqetësimet midis avokatëve të të drejtave civile mbi të drejtat e emigrantëve për një proces të rregullt ligjor për largimin e tyre nga vendi.

Administrata e Trumpit vlerësoi rezultatet e hershme të masave të ashpra të zbatimit të ligjit, duke theksuar një rënie të kalimeve të paligjshme kufitare.

Megjithatë, demokratët dhe mbrojtësit e të drejtave civile kanë kritikuar taktikat e administratës së tij, duke përfshirë rastet e disa fëmijëve shtetas amerikanë prindërit e të cilëve janë dëbuar së fundmi. Njëri prej fëmijëve kishte një formë të rrallë kanceri, sipas Unionit Amerikan për Liritë Civile.

Sanchez ishte urdhëruar të linte vendin që nga viti 2019, por iu lejua të jetonte dhe punonte përkohësisht në Shtetet e Bashkuara për sa kohë që regjistrohej rregullisht në Departamentin Amerikan të Sigurisë.

Gjatë kësaj kohe, ajo u martua me një shtetas amerikan të lindur në Kubë dhe lindi fëmijën e saj të parë në Nëntor të vitit 2023.

Bashkëshorti i i saj kërkoi leje qëndrimi të ligjshëm në SHBA për Sanchez dy vjet më parë si rezultat i martesës së tyre, por ende nuk kishte marrë një përgjigje.

Ajo tha se e kuptonte që zyrtarët e Departamentit Amerikan të Sigurisë po bënin punën e tyre, por tha se ndarja e një nëne nga foshnja e saj që ushqehet me gji është e padrejtë.

Ajo kërkon që të bashkohet sa më shpejt me familjen e saj në SHBA.

“Dua ndihmë që të bashkohem sërish me vajzën time, vajza ime ka nevojë për mua dhe unë kam shumë nevojë për të, është diçka që vetëm një nënë mund ta ndjejë. Burri im është i dëshpëruar. Edhe unë jam në një situatë të vështirë, nuk kam jetë, nuk fle që kur kam ardhur këtu, sepse vajza ime nuk fle në krahët e mi”, Heidy Sanchez.

Ky rast nënvizon një përçarje dhe një ndryshim të madh në politika midis administratave Trump dhe Biden.

Nën drejtimin e Bidenit, zyrtarët e emigracionit u udhëzuan të merrnin në konsideratë ndikimin e veprimeve të tyre tek familjet.

Trump e anuloi këtë vendim duke i dhënë përparësi dëbimeve të emigrantëve të paligjshëm.

Në vend të kësaj, kreu i Shtëpisë së Bardhë zgjeroi fushëveprimin e zbatimit të ligjit, duke përfshirë shënjestrimin e emigrantëve si Sanchez.

Kjo e fundit megjithatë nuk kishte as një të kaluar kriminale. Ajo u largua nga vendi i saj si shumë të tjerë për shkak të ekonomisë dhe jetesës së veshtirë në Kubë.

