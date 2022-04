Emigrimi i të rinjve, vakuum në tregun e punës

Shpërndaje







14:13 25/04/2022

Eksperti: Mungesa ka nisur të ndihet në disa sektorë, deri në 2030 situata do paraqitet më alarmante

Niveli i lartë i emigracionit në Shqipëri pritet të krijojë mungesa shqetësuese të fuqisë punëtore në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe për gjitha llojet e profesioneve. Sipas një studimi të fundit të Fondacionit të Trajnimeve Europiane brenda 2030 mungesë do ketë jo vetëm për të kualifikuarit me arsim të lartë por edhe për ata me arsim të mesëm dhe të ulët.

“Në 10 vitet e fundit janë larguar në mënyrë zyrtare 700 mijë njerëz dhe vetëm në 2021 kemi -43 mijë të larguar profesionistë të ndryshëm. Ajo çfarë është shqetësuese është që po largohet grupmosha më vitale e shoqërisë, 20-24vjeç. Kjo krijon një situatë alarmante dhe shqetësuese që duhet të kthehet në prioritet të qeverisë. Së pari të inventarizohen nevojat për profesionet dhe zanatet që ka nevojë tregu. Së dyti, të menaxhohet kjo situatë aktuale nga pikëpamja organizative dhe mbështetëse ndaj punonjësve në të gjitha nivelet e profilet”.

Sipas ekspertit të çështjeve të karrierës dhe punësimit, Erion Muça, mungesa e krahut të punës ka nisur të ndihet në vendin tonë në disa sektorë, kjo për shkak të nivelit të lartë të emigracionit të të rinjve.

“Momentalisht është sektori fason, industria e turizmit dhe prodhimit, por në vitin që vjen do ta vuajnë të gjithë sektorët, sidomos dhe sektorë që sot kanë një hiperinflacion të diplomuarish me arsim të lartë. Janë 40% e 43 mijë të larguarve vetëm vitin e fundit që janë me arsim të lartë”.

Mungesa e vlerësimit të burimeve njerëzore nga punëdhënësit është shkaktari kryesor i largimeve.

“Pagat e ulëta në raport me kualifikimin dhe formimin e profesionistit dhe me vështirësitë e nevojat që ka sot një individ për të jetuar në mënyrë normale në këtë rritje çmimesh, është klima dhe mjedisi aspak i favorshëm brenda kompanive, sidomos sektorit privat që kanë vështirësi për të ndihmuar njerëzit brenda tyre, për të mbështetur financiarisht me pagesa benefitesh mbi bazën e rezultateve, performancës në punë, eficencës por dhe eksperiencës”.

Largimi i ‘trurit’ mund të ketë pasoja katastrofike në vend, pasi mungesa e personave të arsimuar pengon tërheqjen e investimeve të huaja në sektorë me vlerë të lartë.

Klan News