Emiljano bën deklaratën e fortë për Aleksandros dhe Uedën, Olti Curri: Ne nuk na e hedh dot!

21:33 08/10/2023

Love Island Albania po transmetohet LIVE në televizionin Klan nën drejtimin e Luana Vjollcës. I ftuar në studio ka qenë edhe një nga të eleminuarit gjatë javës nga vajzat, Emiljano.

Ai është shprehur se Aleksandros nuk ka interes për Uedën.

Në bisedë ka ndërhyrë edhe opinionisti Olti Curri dhe Aleksandros i cili e ka mohuar, por është shprehur se i respekton opinionet e të tjerëve.

Pjesë nga biseda LIVE:

Emiljano: Ueda dhe Aleksi ishin çift pa dashuri. Ueda e ka dashur më shumë Aleksandrosin, nuk mendoj se do mbijetojnë.

Olti Curri: Nuk mësove mirë territorin se ndejte shumë pak. Ke parë diçka te Aleksandros apo e ke thjesht perceptim.

Aleksandros: Emiljano më shumë është marrë me mua se sa me Uedën. E respektoj komentin e tij.

Olti Curri: Ti e vure me shpatulla pas murit te ‘Rrethi i zjarrit’ i bëre gjyqin.

Aleksandros: Nëse do kisha një pëlqim dhe goca nuk do të donte unë nuk do futeshe në mes.

Olti Curri: Ti jo do ishe futur në mes, por mesë për mes. Nuk na e hedh dot ne.

/Love Island Albania