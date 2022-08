Emma Raducanu përgatitet për US Open

21:20 27/08/2022

Ndeshja e parë përballë veteranes Alize Cornet

Kampionia e US Open, Emma Raducanu, u pa në një seancë nxemje në prag të edicionit të ri të këtij turneu. Britanikja do të përpiqet të mbrojë titullin e saj të US Open në Nju Jork, i cili fillon me ndeshjen kundër francezes Alize Cornet.

Vitin e kaluar, 18-vjeçarja Raducanu u bë tenistja e parë që pas kualifikimit arriti të fitonte një titull të Grand Slam, duke mundur në finale kanadezen Leylah Fernandez 6-4 6-3. Ajo nuk humbi asnjë set në asnjë nga dhjetë ndeshjet e saj në Nju Jork.

Raducanu, që tashmë renditet në vendin e 11 në botë, do të duhet të jetë e mprehtë kundër veteranes Cornet, e cila po garon për rekordin 64 Grand Slam radhazi. 32-vjeçarja arriti në çerekfinale në Australian Open të këtij viti dhe në 16 të fundit në Wimbledon, ku i dha fund serisë së fitoreve prej 37 ndeshjesh të Iga Sëiatek. Ndeshja mes Raducanu dhe Cornet do të luhet në stadiumin Louis Armstrong të martën më 30 Gusht.

Tv Klan