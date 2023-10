Emmanuel Macron nderon Ismail Kadarenë

23:47 16/10/2023

Kreu i Elizesë, për herë të parë vizitë zyrtare në Shqipëri

Ismail Kadare nga kjo e hënë do të mbajë titullin e lartë të shtetit francez “Oficer i Lartë i Legjionit të Nderit”. Titulli i është dorëzuar nga vetë Presidenti francez Emmanuel Macron, në Pallatin e Brigadave.

Macron bëri një biografi të gjatë të shkrimtarit pretendent për Nobel i cili që prej vitit ‘89 e ndan jetën e tij mes Parisit e Tiranës.

“Të jeni i sigurt se vepra juaj nuk ka humbur asgjë nga vlera e saj, liria që i mbyllnin gojën ka pëshpëritje më të forta se britmat. Ka treguar atë që bashkon vendet tona në mënyrë të pandashme dhe e mbart kryeministri juaj me shumë talent, këtë dashuri për Evropën. Për këtë rol si poet i Ballkanit, si rapsod i Europës, kam nderin sot t’ju ngre në gradën e Oficerit të Lartë në Urdhrin e Legjionit të Nderit”, tha ai.

Me këtë nderim për shkrimtarin më të madh të letrave shqipe të kohës që jetojmë Macron nisi vizitën në Tiranë.

Axhenda e tij u ndryshua një ditë më parë dhe ai nuk mundi të bëhet pjesë e samitit por mbërriti vetëm pasdite vonë në Tiranë për t’ju përmbajtur premtimit për të zhvilluar një vizitë zyrtare.

Ditën e nesërme ai do të pritet në mëngjes nga homologu Begaj dhe më pas do t’i drejtohet Kryeministrisë ku do të takohet me kryeministrin me të cilin do të kenë dhe një dalje të përbashkët përpara gazetarëve.

Tv Klan