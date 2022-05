Emocionet e finales së Champions

22:20 27/05/2022

Në Paris zbulohet murale përjetësuese për Liverpool e Real

Një murale mahnitëse është krijuar jashtë “Stade de France”, stadiumit që do të prese finalen e madhe të Ligës së Kampionëve mes Liverpulit dhe Realit të Madridit. Dy teknikët, Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp, si dhe futbollistët kryesorë të skuadrave, Karim Benzema e Mohamed Salah janë pjesë e kësaj muraleje që përjetëson protagonistët absolut të turneut të këtij sezoni. Murale e krijuar pas një pune voluminoze dhe me tepër impenjim nga artistët e rrugës. Ndërkaq, ish-futbollisti i dy skuadrave, Steve McManaman beson se edhe fituesi i Topit të Artë të këtij sezoni do të dalë nga kjo përballje.

“Finalja sigurisht që do të ndikojë. Nëse fiton Reali, Karim Benzema do të ishte më shumë i kuotuar për të ngritur lart trofeun individual. Sigurisht ai e meriton, pasi në 45 ndeshje këtë sezon ka shënuar 44 gola. Është sezoni i tij më i mirë, kështu që nëse ai fiton trofeun e Champions, pasi fitoi kampionatin dhe Superkupën, ai e meriton plotësisht Topin e Artë. Nëse fiton Liverpooli mendoj se do t’i shkojë Salah ose Sadio Mane”.

Liverpul e shikon si hakmarrje për finalen e humbur 4 viteve më parë 90-minutëshin e Parisit, ndërsa Real synon titullin për ta dërguar në 14 numrin e trofeve të Champions League në histori.

Klan News