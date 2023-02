Emocionon Tuna: Ergi Dini zë vend shumë të rëndësishëm në eksperiencën time, me atë ngrita trofeun e fitores

22:23 24/02/2023

Në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” 2023, këngëtarja Tuna Sejdiu është vënë përballë pyetjes së vogëlushit Aleksandër mbi këngëtarin e saj të preferuar në periudhën kur ka qenë juri në “X Factor”.

Artistja Tuna ka deklaruar se do veçonte ato për të cilët ka luftuar dhe që i ka pasur në skuadër, por një prej tyre që zë një vend të rëndësishëm në eksperiencën e artistes është këngëtari i ndjerë, Ergi Dini me të cilin ngritën trofeun e fitores në “X Factor 3”.

Aleksandër: Tuna, cili është këngëtari më i preferuar në “X Factor”?

Tuna Sejdiu: Natyrisht që do t’i veçoja gjatë edicioneve që kam qenë në “X Factor” kanë qenë shumë talente. Unë do të veçoja ato për të cilët kam lobuar dhe luftuar dhe njëri prej tyre që zë vend shumë rëndësishëm në eksperiencën time, është ai me të cilën ngrita trofeun e fitores, Ergi Dini. Më vjen keq shumë që rrugëtimi i tij ishte i shkurtër sepse ai ishte një talent i jashtëzakonshëm.

Alketa Vejsiu: Ergi Dini, në zemrat tona gjithmonë.

Këngëtari i talentuar Ergi Dini, vite më parë humbi jetën në një aksident me motor./tvklan.al