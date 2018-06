Publikuar | 11:34

Një grua është dhunuar nga bashkëshorti i saj. 57 vjeçarja, me inicialet A.M banuese në Memaliaj është goditur me sqepar në kokë dhe në trup disa herë dhe për pasojë ka përfunduar në spital. Policia e Gjirokastrës ka bërë të mundur arrestimin e Ferik Myrtaj, 65 vjeç,

Ai është prangosur në banesën e tij, pasi për motive të dobëta ka dhunuar bashkëshorten.

Gruaja ndodhet e shtruar në Spitalin Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër, jashtë rrezikut për jetën./tvklan.al