Endrick debuton në sytë e Real Madrid

22:52 07/10/2022

Braziliani vendos rekord, aktivizohet në moshën 16-vjeçare në futbollin e madh



Ndryshe nga Argjentina që prodhon dhunë, në krahun tjetër të kontinentit amerikano-jugor shkruhet historia. Një yll i ri në Brazil ka lindur, pasi ka bërë debutimin e tij në futbollin e madh. Endrick luajti për 20 minuta në fitoren që Palmeiras regjistroi 4-0 përballë Koritiba për tu bërë lojtari më i ri që luan në elitën e futbollit vendas.



I cilësuar nga të gjithë si lojtari më i mirë i moshës së tij në botë, Endrick debutoi në moshën 16-vjeç, dy muaj e 16 ditë për tu bërë futbollisti më i ri që debuton në Brazil. Një zhvillim që vjen në sytë e skautëve të Real Madrid, të cilët kishin shkuar enkas për të parë talentin e ri në aksion. Spanjollët e kanë vënë prej kohësh në objektivin e tyre, madje besohet se palët e kanë gjetur tashmë gjuhën e përbashkët për të transferuar talentin brazilian në Madrid.



Kontaktet mes klubit dhe adoleshentit ekzistojnë prej vitesh, por rregullat e FIFA-s ndalojnë një lojtar të lëvizë jashtë vendit deri në moshën 18-vjeçare. Pas dështimit për të firmosur me Neymar në vitin 2013, presidenti i Real Madrid, Florentino Perez është zotuar për të mos lejuar dështimin me të rinjtë brazilianë dhe Endrick duket ai i radhës. 16-vjeçari do ndjeke hapat e Vinisius Zhunior, Rodrigo e Rajner në karrierë, duke zgjedhur Real Madrid për etapën e radhës. Interes për shërbimet e tij kishte shfaqur edhe Barcelona.

Klan News