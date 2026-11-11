Sulmuesi brazilian i Realit të Madridit, Endrick, ka thyer heshtjen duke dërguar një mesazh të qartë për trajnerin Jose Mourinho dhe drejtuesit e klubit spanjoll lidhur me të ardhmen e tij.
Nga grumbullimi me kombëtaren e Brazilit, 20-vjeçari deklaroi hapur dëshirën e tij për të pasur më shumë minuta në fushën e lojës, duke lënë të hapur çdo mundësi për merkaton e janarit.
Ndonëse vlerëson qytetin e Madridit dhe marrëdhënien njerëzore që ka me teknikun portugez, talenti theksoi se prioriteti i tij absolut mbetet zhvillimi i karrierës dhe gjetja e vazhdimësisë. Sipas “AS”, ish-lojtari i Lyonit ka marrë tashmë vendimin për t’u larguar nga “Los Blancos” gjatë merkatos së dimrit.
Ky vendim vjen pas mungesës së hapësirave, pasi sulmuesi ka arritur të grumbullojë vetëm 140 minuta në shtatë ndeshjet e zhvilluara deri më tani në këtë sezon.
Agjentët e lojtarit nuk kanë humbur kohë dhe kanë nisur menjëherë kontaktet me klubet e interesuara, ku në vijën e parë qëndrojnë Roma, Milani dhe Sportingu i Lisbonës. Skuadra portugeze duket se është më e avantazhuar në këtë garë, pasi aty Endrick do të ribashkohej me trajnerin Fonseca, i cili e ka drejtuar atë gjatë aventurës së tyre të përbashkët te Lyoni.
/tvklan.al