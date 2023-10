Ëndrra e pasaportës shqiptare drejt realizimit/ Tifozi i kombëtares falenderon gazetarin e Tv Klan, Todhe: Bëri bujë të madhe

21:10 13/10/2023

Besmir Limani është tifozi më i veçantë i kombëtares shqiptare që e ndjek çdo ndeshje i lyer me fytyrën me shqiponjë. I ftuar këtë të premte në Klan News, një ditë pas fitores ndaj Çekisë, Limani tregoi se ëndrra e tij e fëmijërisë është ajo e pajisjes me pasaportë shqiptare.

Moment më të vështirë konsideron faktin që kur kalon i ngjyrosur në doganë policët habiten se është tifoz i Shqipërisë, por nga ana tjetër nuk ka pasaportën shqiptare, por atë zviceriane.

Për këtë, ministri Balla i premtoi dje Limanit se kërkesa e tij për shtetësi dhe pasaportë shqiptare do të shqyrtohet në bazë të parashikimeve ligjore.

Limani ka gjetur rastin që të falenderojë publikisht gazetarin e Tv Klan, Erion Todhen, për të cilin thotë se e ka shtyrë më shumë dhe ka bëri në bujë të madhe që tifozi të pajisej me pasaportën shqiptare.

Besard Jacaj: Momenti më i vështirë, përveç humbjeve, çfarë mund të na tregosh nga e gjithë ecuria?

Besmir Limani: Moment më të vështirë kam pasur për arsye kohe pasi mua më duhet që të udhëtoj nga Zvicra, sidomos në ndeshjet ku luan Shqipëria jashtë. Kam kaluar kontrollet e policisë në këtë pamje që sheh, domethënë i ngjyrosur. Vjen pastaj polici aty në momentin e fundit sepse nuk jam krenar të nxjerr pasaportë tjetër… Vjen polici aty dhe më thotë se “si ka mundësi që ti je shqiptar dhe më jep pasaportën e Zvicrës”. Nuk është menduar në formë racizimi, por prej ligjit. Nëse do të kisha pasaportë shqiptare, okey, por mendoj se ky ka qenë sikleti më i madh që e kam pasur. Por punës së pasaportës tani po i vjen fundi, falë edhe kolegut tuaj Erion Todhe, të cilin e e përshëndes dhe e falenderoj, i cili më shtyu pak më tepër dhe bëri një bujë më të madhe për pasaportën, më në fund reaguan.

Besard Jacaj: Tani, si janë procedurat, a keni marrë apo jo? Si është e vërteta sepse edhe ditën e djeshme ka qarkulluar si lajm?

Besmir Limani: E njëjtë është sikur ke ditëlindjen. Edhe unë dje kisha ditëlindjen. Sikur ke tortën teje, edhe qirinjtë, por qirinjtë nuk janë ndezur. Tek ky moment jemi. Do të ndizen qirinjtë dhe do të bëhet. Mendoj që shumë shpejt jemi në proces mbylljeje dhe shpresoj shumë që të jem një shqiptar që ka thyer akullin që në të ardhmen dhe shqiptari i Gostivarit, edhe shqiptari i Prizrenit, i Tuzit të ketë këtë procesin e nënshtetësisë edhe të shtetit amë të cilit i përkasim, shumë më të lehtë nga se e kemi për momentin.

Besard Jacaj: Si ka qenë raporti juaj me procedurën për marrjen e pasaportës shqiptare?

Besmir Limani: Të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë kufijve zyrtarë të Shqipërisë e kanë ëndërr të kenë pasaportë shqiptare. Është ëndërr që nga fëmijëria.

