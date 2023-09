Ëndrra europiane e gjallë në Kombëtaren Shqiptare

11:25 08/09/2023

Bajrami tregon emocionet, Sylvinho: Luajtëm me strategji, Duka kërkon fitoren me Poloninë

Barazimi me Republikën Çeke ka forcuar pozitat e Kombëtares Shqiptare në vendin e dytë në grupin E kualifikues të Euro 2024. Një pikë e siguruar me mjaft mund nga ana e lojtarëve shqiptarë, të gjendur në disavantazh të një goli. Gjithsesi, reagimi kuqezi ka lënë shije të mirë te trajneri Sylvinho, që pranoi se gjithçka e kishte projektuar para sfidës.

“Ndeshje shumë e vështirë, shumë e fortë sepse janë kryesuesit e grupit. Ata luanin në shtëpi. Shumë të fortë. Kanë një ritëm shumë të fortë sidomos në fillimin e ndeshjes. Me Poloninë dhe Ishujt Faroe i kanë zgjidhur ndeshjet që në 25 minutat e para dhe luajnë shumë fort në shtëpi. Kishim përgatitur strategjinë tonë, por ata luajnë me intensitet shumë të lartë. Janë ekip shumë fizik. Mendoj se tifozët kanë parë një ndeshje shumë të bukur. Humbëm atë rast, por edhe ata patën rastet e tyre. Gjithsesi ishte një ndeshje e mirë nga ne. Kemi edhe 4 finale.”

Për mikrofonin e TV Klan, mesfushori, Nedim Bajrami tregoi emocionet e golit tepër të bukur, që vlejti një pikë për kuqezinjtë.

“E pashë që Asani fitoi duelin dhe u fiksova direkt për te porta. Pashë që ka hapësirë dhe e godita shumë mirë. Jam i lumtur që e ndihmova skuadrën. E kemi ditur që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë.Të dielën kemi një finale tjetër. E dimë që do të luajë në shtëpi dhe shpresojmë që tifozët të jenë pas nesh. Do të japim shpirtin në fushë.”

Kapiteni i ri i Kombëtares, Berat Gjimshiti u shpreh entuziast dhe besimplotë se tashmë ëndrra Europiane po bëhet gjithnjë e më e prekshme.

“Shpresojmë. Shpresojmë. Është viti i duhur sidomos për mua që kam qenë jashtë në 2016. Në atë moment kam qenë pak i mërzitur, por jo dhe aq.”



Për presidentin e FSHF, Armand Duka ky rezultat ishte i merituar, teksa shpreson te një fitore përballë Polonisë.

Jam kënaqur sepse futbollistët nuk ishin të ekzaltuar nga ky rezultat sepse kërkojnë akoma më shumë dhe kjo më vjen mirë sepse ata mentalisht janë për të shkuar në Europian.”



Kreu i futbollit shqiptar pranoi se ëndrra nuk është mbyllur në Pragë, por ajo që e dërgon Kombëtaren Shqiptare në Gjermani 2024 vazhdon.

