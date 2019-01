Eneda Tarifa prezanton këngën më të fundit (Video)

Ajo është një ndër këngëtaret shqiptare me karrierë mjaft të gjatë. Me një zë të bukur, energjike, e me një buzëqeshje të ëmbël, Eneda Tarifa ka ditur gjithmonë të jetë afër publikut dhe të meritojë duartroktitjet e tij.

Sot këngëtarja ishte e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan për të treguar më shumë rreth projektit të saj më të fundit muzikor. “Nuk ia vlen” titullohet kënga më e re e Tarifës. Ajo tregoi se kënga është shkruar nga Fifi dhe se fabula e saj është dashuria dhe forca për të kaluar në një fazë tjetër.

“Unë kam rreth një vit e gjysmë që punoj me një grup fantastik muzikantësh, të cilët shpeshherë krijojnë dhe kompozojnë. Pjesë e grupit është edhe Fifi, e cila kishte punuar përpara 2 vitesh një këngë me kitaristin e grupit. E dëgjova, më pëlqeu menjëherë sepse na përfshinë të gjithëve.

Është një këngë e ndjerë dashurie. Fabula është dashuria dhe forca për të kaluar në një fazë tjetër. Tekstin e ka bërë Fifi dhe nuk ka të bëjë me mua, nuk është personal. Është baladë, e cila është punuar dhe kënduar ndryshe nga unë. “Nuk ia vlen” është këngë që më përfaqëson, nuk është devijim. Xhirimet e klipit kanë zgjatur 5 ditë. Kam bërë rrugë të gjata dhe është e vështirë të ecësh bukur kur ke gurë përpara”, tha këngëtarja./tvklan.al