Eneida Xhelili tregon mes lotësh si e rinisi jetën pas aksidentit me makinë: Kam qenë 2 muaj në shtrat…

Shpërndaje







23:58 30/04/2022

Moderatorja Eneida Xhelili në studion e programit e “E Ardhmja është vajzë” tregoi për aksidentin e rëndë që i kishte ndodhur në vitin 2017, teksa kthehej nga pushimet me bashkëshortin dhe vajzën e vogël. Një moment tejet të vështirë të cilin teksa e përshkruan nuk i mban dot lotët, por ashtu siç edhe rrëfen, arriti ta kalonte me sukses.

“Kemi qenë të tre, po ktheheshim nga pushimet e Vitit të Ri nga Kroacia. Sa kishte vënë këmbën vitit 2017, ka qenë një dimër i tmerrshëm, shkoi deri në -16, edhe në Tiranë ra dëborë, ngriu liqeni në Pogradec, etj. Kishim planifikuar pushimet me dy çifte, miqtë tanë dhe me fëmijët e tyre. Po ktheheshim kur fillon një rrebesh shiu i jashtëzakonshëm dhe na del makina nga kontrolli. Mondi arrin që të mos bjerë në humnerë në krahun e djathtë, drejton timonin kalojmë më karrexhatën tjetër, ndodh një aksident. Franka ishte 5 vjeçe e gjysmë. Ishim me shpejtësinë e duhur, me rripa sigurimi dhe unë isha personi që u dëmtova më shumë. Kam qenë dy muaj në shtrat me fraktura, me legen të thyer… Im shoq vetëm u shemb pak në gjoks, Franka një gërvishtje të syri. Mu desh të qëndroja në spitalin më të afërt në Mal të Zi, 5 net edhe kjo ishte një rinisje e jetës përsëri”.

“E kemi përballuar të tre. Mua më bëri shërbim mamaja ime, më mori në shtëpi. Ishte diçka normalisht e paparashikuar, shpeshherë dilnim nga vetja me sjelljet tona, psikologjikisht ishte shumë e rëndë, unë kisha edhe aspektin fizik. Mund të them që nga 3 Janari 2017, unë pas 3 muajsh kam dalë përsëri në transmetim. E kapa situatën dhe thashë nëse nuk do e kapësh tani do ngelesh edhe fizikisht e pamundur dhe do humbësh gjithçka. Kam nisur fizioterapinë dhe hidroterapinë intensive. Kisha një mikeshën time që më vinte në emision, e cila më vinte çdo ditë në shtëpi dhe më ndihmoi të ngrihesha në këmbë. U ngrita në këmbë… Pak më vonë nga aksidenti kam parë një film dhe ishim të dy me Mondin dhe ishte një fëmijë që humbiste prindërit. Aty kam qarë shumë dhe thashë po sikur të na kishte ndodhur ne, çfarë do bëhej me Frankën? Dhe në fund të vitit mua më heqin nga puna, nuk e meritoja. Nuk e di përsenë edhe sot e kësaj ditë dhe mendoj që ata që ma bënë këtë, drejtuesit e atij TV që nuk dua t’ia përmend emrin, më detyrohen një përse”./tvklan.al