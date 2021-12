Energji për Kosovën, ministrja Balluku: Shqipëria do të sakrifikojë

13:24 29/12/2021

Ministrja e Energjisë Belinda Balluku ka sqaruar se energjia elektrike që do t’i kalojë Kosovës në datat 31 Dhjetor 2021 dhe 1 Janar 2022 do të jetë një pjesë e krijuar nga rezervat dhe një pjesë nga energjia që Shqipëria po importon.

Duke folur për gazetarët pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministrja Balluku theksoi se Shqipëria po sakrifikon në këtë rast për të furnizuar me energji Kosovën, që aktualisht ndodhet në krizë të vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike.

“Ne do sakrifikojmë dhe do heqim nga rezervat tona për t’ja dërguar Kosovës. Sasia e dërguar është 7680 megavat dhe do filojmë transmetimin në orën 7 të datës 31 dhe do transmetojmë deri në orën 24:00. Gjithçka që do dërgojmë nuk presim shkëmbim financiar, por kjo sasi që ne do depozitojmë do na kthehet në një moment kur ata të kenë komoditetin në periudhën e Verës, pra nga Qershori deri në Shtator, kur Shqipëria ndeshet me vështirësitë e rezervave hidrike.

Kjo është një sakrificë që bëhet nga Republika e Shqipërisë. Do të mundohemi të krijojmë një mishel përmes depozitave që po krijohen me shpresë këto ditë nga reshjet që do të kemi dhe kemi për momentin dhe ne do të jemi në kushtet e importit edhe për Republikën e Shqipërisë. Kështu që do të jetë një mishelim edhe i rezervës hidrike që do të përdorim nga kaskada e Drinit, edhe i një blerje në rast se do të jetë e nevojshme. Shpresoj që do t’ja dalim me rezervat tona”, deklaroi ministrja Belinda Balluku. /tvklan.al