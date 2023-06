Energjia/ Balluku: Kemi nevojë për mbështetjen e BE-së dhe Gjermanisë

12:25 07/06/2023

Zëvendëskryeministrja e njëherësh Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku ka marrë pjesë në konferencën “Zbatimi i Agjendës së Gjelbër për Prosperitet Ekonomik dhe Shoqëror në Ballkanin Perëndimor”.

Gjatë fjalës së saj në këtë konferencë, Balluku, thotë se duhet një vizion i unifikuar mes vendeve për të arritur synimet e vendosura në fushën e energjitikës në mënyrë që të krijohet pavarësi nga Rusia.

Zëvendëskryeministrja Balluku ka kërkuar mbështetjen financiare të BE-së dhe Gjermanisë si dhe një përgjigje të shpejtë nga Bashkimi Evropian ndaj kërkesave të Shqipërisë.

Belinda Balluku: Vizion të unifikuar nëse duam që vendet tona të arrijnë objektivat në 2030 apo në 2050. Vetëm kështu do të ndjekim udhërrëfyes që do të na çojnë në destinacionin tonë. Vizioni ynë duhet të jetë i unifikuar dhe të ketë efekt afatgjatë. Të ngrihen infastruktura që të mos jemi të varur nga Rusia. E rëndësishme është se duhet të ketë politika të qëndrueshme dhe afatgjatë, përndryshe kostot që kanë vendet, janë të papërballueshme. Mosdizenjimi i politikave afatgjata kanë efekte vonese të proceseve në të ardhmen.

Gjatë 2022 identifikuam që një nga çelësat e suksesit për të vazhduar përpara, u desh që të aktvizioheshin të gjitha instrumentat për efiçencën energjetike. Shqipëria është me fat pasi në këtë sfidë këtij 10-vjeçari futet me disa hapa përpara nga vendet e tjera, prodhon 100 për qind energji të rinovueshme dhe strategjia jonë është e bazuar në ngritjen e kapaciteteve të reja. Synimi ynë që deri në vitin 2029, kapacitetet prodhuese të vendit të rriten me 4 TerraWat.

Në këtë rrugëtim drejt “Agjendës së Gjelbër”, Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor ndjejnë nevojë e BE-së dhe Gjermanisë, kapacitetet tona janë të kufizuara. Ne konsiderojmë se financimi i BE nuk është mjaftueshëm, nuk është elastik dhe nganjëherë nuk është i shpejtë, saqë edhe kur arrin në dyert tona ka humbur dhe sensin pse është aplikuar.

Puna flet vetë, ne duhet të mblidhemi për problematikat që hasim që është më mirë të diskutohen publikisht. Ne duhet të ulemi në tryeza për të diskutuar problematikat që ndeshim. Ne na duhet që të ulemi shumë shpesh me njëri-tjetrin.

Ne kemi nevojë për mbështetjen e BE-së, së qeverisë Gjemane, kemi nevojë për diturinë dhe ekspertizën tuaj. Kemi nevojë për mbështetjen financiare nga BE, kemi nevojë për një përgjigje të shpejtë të BE-së.

Siguria energjetike nuk është një çështje të trajtohet në mënyrë sporadike. Ne e kemi të gjithë dëshirën e mirë dhe jemi të angazhuar plotësisht. Garantoj se pavarësisht vështirësive, ne do të vijojmë zbatimin e “Agjendës së Gjelbër” dhe do të mbetemi të hapur për të forcuar bashkëpunimin me BE dhe me Gjermaninë./tvklan.al