Energjia, qytetarët në Kosovë në protesta

15:23 26/12/2021

Të hënën në 13:00 protesta para qeverisë, Kurti: Vjedhje dhe keqmenaxhim ndër vite

Qytetarët e Kosovës kanë paralajmëruar protestë kundër reduktimit të energjisë elektrike. Qytetarët nëpërmjet rrjeteve sociale kërkojnë që qeveria dhe institucioni që siguron furnizimin të jenë efikase dhe të mos dështojnë në sigurimin e këtij produkti bazik.

Ata kundërshtojnë edhe subvencionimin prej 20 milionë Eurosh që qeveria do t’i bëjë këtij institucioni nga paratë publike për sigurimin e energjisë elektrike. Të hënën në orën 13:00 ata do të kundërshtojnë fillimin e kufizimeve të furnizimit dhe do të kërkojnë dorëheqjen e ministres përgjegjëse për këtë sektor.

Nga ana tjetër Kryeministri Albin Kurti ka thënë se mirëkupton frustrimin e qytetarëve dhe se edhe vetë është i frustruar me mungesën e energjisë. Ndërsa sërish këtë përgjegjësi ja ka faturuar qeverive paraardhëse që nuk kanë ditur të investojnë dhe menaxhojnë më mirë këtë sektor.

Sipas tij, kërkesa për energji është rritur çdo vit, por prodhimi nga KEK-u ka mbetur i njëjtë. Ndërkohë ka pasur vjedhje edhe vendime të gabuara që e kanë sjellë sektorin energjetik buzë kolapsit, ka thënë ndër të tjera Kurti.

Kryeministri pritet të marrë vendime dhe iniciativa për zgjidhje afatgjata teksa kriza e energjisë ka disa javë që ka mbërritur në Kosovë.

Klan News