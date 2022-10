Eni Çobani i kërkon një premtim Gazmendit: Ju jap… si quhet shqip?

20:10 30/10/2022

Ndërmjetësja e “Shihemi në Gjyq”, Eni Çobani shpjegon në fund të rubrikës së “E diela shqiptare” në Tv Klan se si do veprohet me rastin e Gazmendit. Djali kërkon të ndryshojë emrin pasi në Greqi përdoret si tallje ndaj tij, ndonëse në shqip nuk ka nota të tilla.

Çobani shpjegon se në bazë të ligjit, janë 62 emra që Instituti i Albanologjisë i ka dorëzuar gjykatës, të cilët nuk lejohen t’iu vendosen fëmijëve dhe emri Gazmend nuk i përket listës. Ndërrimi i emrave në gjendjen civile nuk bëhet si më parë pasi për shkak të ndërrimit të emrit në rastet kriminale, është kufizuar kjo e drejtë.

Mbi ligjin shqiptar, qëndron Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, e cila në rastin kur dikush dëshiron të ndërrojë emrin për arsyet e veta, e garanton këtë të drejtë.

Eni Çobani: Atë që më ka dhënë tani djali, do t’ia jap një njohësi të mirë të gjuhës greke dhe do t’i kërkoj atij interpretimin e kësaj dhimbjeje të këtij djali dhe në qoftë se kjo është kështu, unë i drejtohem të gjithë kolegëve të cilët më dëgjojnë në këto momente, pa shkelur ligjin, në respekt të ligjit, por me dashurinë për respektin dhe dinjitetin e gjithsecilit, ai djalë ka të drejtë të ndyrshojë emrin e tij.

Ardit Gjebrea: Unë ça faji kam?

Eni Çobani: Dhe nëse ky emër, sjell të tilla probleme në gjendjen psikologjike të tij, neve patjetër që këtë të drejtë duhet t’ia japim. Gazmendit që ju i thoni Gazmas në Greqi, t’ia themi dhe ligjit shqiptar dhe zotërinjve që do marrin këtë vendim dhe që kjo gjë të ndryshojë rast pas rasti, pra unë nuk jam që kjo gjë të lirohet, të lutem, ky është rast specifik.

Luljeta, nëna e Gazmendit shpjegon se edhe ajo vetë është bërë objekt ofendimesh sepse Luli në greqisht do të thotë “e çmendur”, por nuk e ka përjetuar njësoj. Megjithatë, Eni Çobani i premton Gazmendit se do ta ndihmojë, ama ka një kërkesë për të.

Eni Çobani: Ligjvënësi e ka ligjin aty prej dy vitesh dhe ne kërkojmë vetëm që të merret e të diskutohet. Zgjidhja është aty brenda, por Gazmendit i them një gjë. Gazmend i dashur unë do të marr përispër të shpreh dhimbjen tënde dhe të bëj zgjidhjen, të cilën do ta bëj në bazë të ligjit, bashkë me kolegët e nderuar. Ti do më premtosh një gjë publikisht: që do fillosh të flasësh shqip më mirë.

Gazmend: Do filloj. Ju jap… si quhet shqip…

Ardit Gjebrea: Si quhet shqip, ju jap fjalën.

Gazmend: Fjalën.

Eni Çobani: Fjalën pra fjalën./tvklan.al