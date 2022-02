Eni Çobani propozon marrëveshjen, a do ta pranojnë ish-bashkëshortët?

21:01 20/02/2022

Pretendimet e dy ish-bashkëshortëve për djalin e tyre të mitur qëndrojnë në kujdestarinë e plotë që e kërkon secili prej tyre. Për të evituar përplasjen në gjykatë, Eni Çobani i propozon një marrëveshje, siç është edhe qëllimi i rubrikës “Shihemi në Gjyq”. Megjithatë, kjo situatë e vështirë duket se shkon drejt pikës së zgjidhjes për t’u rikthyer në fillim. Eni Çobani bën një tentativë të dytë për mirëkuptimin e tyre.

Daniela mendon të emigrojë jashtë për një jetë më të mirë, por për këtë nevojitet firma e Fabianit. Kontrata e propozuar përcakton detyrat dhe të drejtat respektive të palëve që janë në studion “E diela shqiptare” në Tv Klan, detajet e së cilës i shpjegon vetë Eni Çobani.

Eni Çobani: Pra, marrëveshja do ketë brenda, një marrëveshje e firmosur nga unë, edhe lëvizjen jashtë Shqipërie. Pra, do t’ia japësh firmën Fabianit?

Fabian: Në qoftë se ma jep ai mua, po.

Eni Çobani: Kjo do jetë e ndërsjelltë.

Fabian: Ti thua ma jep njëherë mua, pastaj…gjëra koti.

Daniela: Nëse biem në ujdi që dhe ti të ma japësh mua, edhe unë ty, atëherë po.

Fabian: Por po ta dhashë unë ty, ti s’ma jep më, siç ma more djalin fare.

Eni Çobani: Fabian, këtu po na dëgjon një Shqipëri e tërë se po duket sikur nuk jemi seriozë kur flasim, por unë jam tepër serioze dhe me shumë rregull nëpërmjet ligjit. Të lutem, po të them, doni të bëni një marrëveshje në të cilën të përfshihet koha në të cilën do ta mbani ju dhe do ta mbajë edhe zonja, brenda kësaj periudhe do keni mundësinë të lëvizni dhe jashtë Shqipërie, do jepni firmat respektive dhe nëse do ketë largim, po jua them publikisht, pa adresë, pa telefon, me fëmijën, jashtë Shqipërie, do keni të gjithë organet kompetente nga pas për t’ju gjetur dhe të mos dilni kurrë më nga Shqipëria.

Fabiani ngulmon në të pasurit e kujdestarisë së plotë duke thënë se e kërkon duke pasur parasysh interesin më të lartë të fëmijës. Megjithatë, ai thotë se nuk do ta kishte aspak problem kërkesën e Danielës për ta takuar sa herë të dëshironte. Mbi të gjitha, sipas tij, ajo do të ishte më e lirë për të lëvizur dhe për të rritur vajzën me bashkëshortin aktual, Altinin.

Eni Çobani: Unë do të doja që ne t’i jepnim një mesazh publikut që do ta gjenim një zgjidhje, por prapë shikoj që pretendime të tjera keni ju, të tjera Daniela. Të paktën, do të kemi një gjuhë të moderuar, qytetare midis jush në momentin që jepet djali apo ekspozohet në telefona me njëri-tjetrin? Të ketë prindër të qeshur në anën tjetër dhe aspak të mërzitur?

Fabian: Nëse ajo s’e ka problem, njëherë ta sjellë djalin ajo, njëherë t’ia çoj unë asaj që mos të mundohet herë pas here gjithmonë, të jemi në mirëkuptim me njëri-tjetrin. Lekë, pension s’i dua fare. Djalin ia nxjerr në kamera e takime sa herë të dojë dhe e bëj vetëm për hir të djalit.

Ardit Gjebrea: Do ishe dakord t’ia jepje në kujdestari Fabianit dhe ti pastaj ta shikoje sa herë të doje?

Daniela: Absolutisht se atë fëmijë e kam mbajtur unë, ai fëmijë është nga mua sot.

Fabian: Është dhe nga mua se dhe unë jam babai.

Daniela: Jo, ti ke thënë “hiqe”, kam prova.

Këmbëngulës në vendimin e tyre, palët nuk arritën një mirëkuptim të ndërsjellë për konfliktin e ashpër./tvklan.al