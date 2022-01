Eni kërkon të largohet nga “Love Story”, fjalët për Dean: Je në kthetrat e Albionit, të drejton ai

21:44 31/01/2022

Eni, një prej konkurrentëve në Love Story, ka kërkuar që të largohet nga programi. Vendimi i tij ka ardhur pas takimit me Dean, i cili u ndërpre për shkak të një mesazhi të Albionit drejtuar fronistes. Eni iu drejtua Deas dhe i tha se ajo është gjatë gjithë kohës në kthetrat e Albionit. Prandaj, ai kërkoi mirëkuptimin e produksionit për t’u larguar.

“Desha t’i them Deas që e kam shprehur pëlqimin për të që në takimin tonë të parë. Kam qenë gjithë kohës i fokusuar dhe i përqendruar tek ty. Më zgjodhe në një takim të dytë sepse ndoshta ke menduar se mund të kishim diçka më shumë bashkë. Ajo nuk ndodhi sepse je gjatë gjithë kohës në kthetrat e Albionin dhe ai të drejton dhe ti e ndjek gjithë kohës nga mbrapa. Mendoj se nuk kam asnjë arsye për të qëndruar në program, kërkoj mirëkuptimin e produksionit dhe dua të largohem nga Love Story”, tha Eni.

Pas këtyre fjalëve, Dea i kërkoi ndjesë Enit për situatën që rrodhi gjatë takimit dhe i ktheu përgjigje duke thënë se nuk është në kthetrat e askujt.

“Përpara se të largohet dua t’i them Enit që të kërkoj ndjesë për mënyrën si rrodhi gjëja. Nuk jam në kthetrat e askujt. E fundit fare, edhe nëse do kisha qenë në takim me dikë tjetër dhe ti të më kishe shkruar një mesazh dhe të më thoshe që do të largohesha do kisha vepruar po njësoj. Nuk dua të jem unë shkaku kryesor dhe dua që gjërat të diskutohen. Ti je një djalë shumë i mrekullueshëm. Bëj atë që ndjen të bësh”, tha Dea.

Ndërkohë, Alketa Vejsiu iu përgjigj Enit se produksioni do ta mendojë kërkesën e tij./tvklan.al