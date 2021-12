Enigmë kampioni i ri i Formula 1

12:40 06/12/2021

Hamilton dhe Verstappen barazohen me pikë, titulli vendos në Abu Dhabi

Kampioni i Formula 1 për vitin 2021 do të mësohet vetëm në garën e fundit. Ky ishte verdikti i pistës debutuese të Arabisë Saudite, me Çmimin e Madh që u fitua nga Leëis Hamilton dhe barazoi me pikë Maks Verstappen rivalin e tij të madh për titullin që do të ishte i 8-ti për të në karrierë.

Holandezi dhe britaniku numërojnë 369.5 pikë në krye të renditjes së klasifikimit të Formula 1. Në garën më të çmendur të vitit, e karakterizuar nga një seri e gjatë gabimesh, Hamilton dhe Verstappen i japin jetë një sfide të inskenuar përgjatë gjithë sezonit.

Gara e së dielës së 12 Dhjetorit në Abu Dhabi premton të jetë vërtetë spektakolare. Në pistën e ‘Jas Marina’, Hamilton dhe Verstappen do duelojnë për fitoren e Çmimit të Madh, me holandezin që është më i avantazhuar për t’u shpallur kampion për numrin më të madh të fitoreve, nëntë kundër tetë triumfeve.

