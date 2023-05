Enkelejd Alibeaj: Ndarja finale ishte kur Sali Berisha u strehua te Ilir Meta

23:22 03/05/2023

Kryetari i komanduar i PD Enkelejd Alibeaj thotë se ndarja përfundimtare me Sali Berishën ndodhi kur ky i fundit bëri koalicion me Partinë e Lirisë të Ilir Metës, koalicion që sot është në zgjedhje dhe quhet “Bashkë Fitojmë”.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Enkelejd Alibeaj thekson se rrugët me Berishën u ndanë kur, siç shprehet, “u strehua në një parti të majtë”.

Enkelejd Alibeaj: Momenti politik i cili bëri ndarjen finale nuk ishte 8 Janari edhe pse i shëmtuar ishte, nuk ishte 30 Prilli, nuk ishte Tetori i vitit të kaluar kur dolëm, ishte momenti kur Sali Berisha mori dhe shkoi e u strehua tek një parti e majtë, Ilir Meta. Aty ndahen rrugët përfundimisht. Ajo që do ndodhë jo nga unë, por nga gjithë kolegët e mi është që ne ndërtojmë një PD të rinovuar në koncept, në ideologji dhe në mënyrën e funksionimit. Kjo periudhë e zgjedhjeve dhe ajo që do të vijë më pas e kërkon e ka të nevojshme një tur sqarimi me të gjithë demokratët, edhe falenderimi madje sepse për qëndresën e madhe që ata kanë bërë, ndoshta edhe ndjese nga ana jonë që për 1 vit e ca ndoshta u dukëm paksa të tërhequr, por të thashë arsyen se përse.

/tvklan.al