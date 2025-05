Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique e pret shumë të vështirë sfidën e kthimit në gjysmëfinalen e Ligës së Kampioneve ndaj Arsenalit.

Pavarësisht fitores minimale në ndeshjen e parë, Enrique theksoi se kundërshtari do të kërkojë gjithçka për gjithçka.

I pyetur për gjysmëfinalen Inter-Barcelona, Enrique deklaroi se i intereson vetëm që ekipi i tij të shkojë në finale.

“E di që do të vuajmë në këtë ndeshje, sepse kundërshtari nuk ka rezultatin të favorshëm dhe do të kërkojë përmbysjen. Duhet të përsërisim performancën e ndeshjes së parë. Duhet të synojmë fitoren dhe t’i qëndrojmë besnikë bindjeve tona.

Ndeshja ndaj Arsenalit do të jetë shumë e vështirë. Është e ndërlikuar në letër, por do të përpiqemi të përsërisim atë që kemi bërë nga dita e parë. Me cilësitë që kemi, e shoh si avantazh.

Inter-Barça? Po djersitem duke menduar për këtë gjysmëfinale. Dua vetëm një gjë për finalen, që PSG-ja të jetë atje. Kam një të kaluar atje dhe dashuria e lidhja që kam me Barcelonën, nuk do të zbehen kurrë.

Dembele u stërvit me grupin për dy ditë dhe do të jetë i gatshëm ndaj Arsenalit. Kvaratskhelia është i ri, por ka shumë përvojë. Duhet të them se për një lojtar që ndryshon vend, që ndryshon futboll, është e vështirë. Ai e përballoi këtë proces shumë mirë. Cilësitë e tij janë mbi mesataren, jam shumë krenar për performancat e tij, i kënaqur me atë që bën me dhe pa top”, u shpreh Enrique.

Ndeshja PSG-Arsenal do të luhet të Mërkurën në orën 21:00, në stadiumin “Parc des Princes”. /tvklan.al