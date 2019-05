Erblira Bici, nënkampione e Italisë

Erblira Bici e përfundoi sezonin si nënkampione e Italisë me Novara.

Skuadra e volejbollistes shqiptare nuk arriti të kalojë dot pengesën Conegliano që fitoi 3 ndeshjet e finale, duke mbrojtur titullin. Bici dha kontributin e saj gjatë këtij sezoni të parë me Novara për të shpresuar deri në fund për trofeun, por sfida e fundit e zhvilluar mbrëmjen e së hënës u mbyll me suksesin 3 – 2 me sete të Conegliano.

Novara e Erblira Bicit që këtë sezon e ka fituar Kupën e Italisë, pikërisht në finale me Conegliano ka ende shansin të fitojë një trofe tjetër. Skuadra nga krahina e Piemontes synon titullin kampione Europës. Finalja do të luhet sërish ndaj Conegliano më 18 Maj në Berlin, një shans për revansh.

