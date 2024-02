“Erdha në Maltë sepse ndoqa zemrën”, Enida: Këtu është pak a shumë njësoj si në Shqipëri

23:52 06/02/2024

Enida Murtina është një shqiptare e cila u zhvendos në Maltë duke ndjekur njeriun e zemrës pasi ai ishte vendosur atje. Në një lidhje direkte në emisionin Opinion në Tv Klan, Enida tregon se nuk e ka pasur të vështirë të ambientohet në Maltë pasi atje i duket pak a shumë si jetesa në Shqipëri, por ajo që i mungon më shumë është familja dhe gjelbërimi.

E vendosur prej 6 vitesh në Maltë ajo tashmë është e punësuar si administratore në një rrjet marketesh atje ku thekson se është e njëjta kompani ku ka punuar që në fillim kur ka shkuar në Maltë, por vit pas viti është rritur në pozicion.

Enida Murtina: Kam ardhur në 2017, në Dhjetor bëra 6 vite. Erdha me pushime. Erdha në Maltë se ndoqa zemrën. Bashkëshorti im është shqiptar, por atëherë ishim të fejuar dhe ai erdhi këtu ku unë e ndoqa. Bashkëshorti më la një intervistë pune dhe shkova për një pozicion të thjeshtë në një supermarket dhe në fakt vazhdoj të punoj në të njëjtën kompani, por me kalimin e viteve më kanë rritur ne pozicion. Kam punuar për 1 vit si kasiere pastaj kam punuar si supervizore për 3 apo 4 vjet. Pasi ngela shtatzëne më ofruan një pozicion tjetër si administratore që administroj tre supermarkete dhe kam kohë të lirë të merrem me gocën pasi mund të punoj nga shtëpia.

Blendi Fevziu: Si është jetesa në Maltë?

Enida Murtina: Këtu është pak a shumë njësoj si në Shqipëri sepse edhe maltezët janë njësoj për qef, dalin në parti, kënaqen, e shijojnë jetën.

Blendi Fevziu: Çfarë të mungon nga Shqipëria?

Enida Murtina: Më mungon çdo gjë, familja sigurisht, gjëlbërimi. Ushqimet jo edhe aq sepse tani ja kam marrë dorën dhe i gatuaj edhe vetë, por familja patjetër sepse çdo vit që vij më duken më ndryshe.

Lidhur me kthimin në Shqipëri Enida, shprehet se duhet të ketë një mundësi shumë të mirë që të vendosë të kthehet në Shqipëri sepse momentalisht janë të vendosur mirë në Maltë dhe janë të kënaqur me punën që bëjnë.

Blendi Fevziu: A ke ndërmend të qëndroni apo edhe idenë e kthimit në Shqipëri?

Enida Murtina: Unë e mendoj shumë shpesh që të kthehem, por mendoj se duhet të kemi një mundësi shumë të mirë që të kthehemi në Shqipëri. Nuk është si në Shqipëri sepse këtu edhe po nuk pate eksperiencë të marrin, mjafton të kesh vullnetin për të punuar.

Blendi Fevziu: Ka komunitet shqiptarë aty?

Enida Murtina: Besoj se mund të jenë diku te 5 mijë shqiptarë. Shumica punojnë në ndërtim. Mblidhemi sidomos për festat e Nëtorit, por edhe në party të ndryshme me muzik shqip apo edhe për të parë ndeshjen. Unë me shqiptarë punoj. Në çdo lokal të del një kamerier apo banakier shqiptarë./tvklan.al