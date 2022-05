Erdhi vera, temperaturat deri 30 gradë

17:20 14/05/2022

Maji me temperatura 5 gradë më të larta se normalja

Bëhuni gati të ndryshoni garderobën tuaj. Duke filluar nga fundjava dhe ditët në vijim në Shqipëri vjen vera. Sipas sinoptikanëve temperaturat do të arrijnë deri në 30 gradë. Ndërsa zonat bregdetare do të jenë me mot të qëndrueshëm.

Ndonëse jemi në pranverë, i gjithë muaji Maj do të mbyllet me temperatura 5 gradë mbi normalen. Sipas sinoptikanëve, rrebeshe të shkurtra shiu do të ketë vetëm në zonat malore duke bërë që të plotësohen kuotat mujore ujore.

Tv Klan