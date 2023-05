Erdogan dhe Kiliçdaroglu drejt balotazhit

00:45 15/05/2023

Numërohen mbi 90% e votave. Kryeson Erdogan me më pak se 50%

Presidenti i ri i Turqisë me shumë gjasa do të zgjidhet në raundin e balotazhit më 28 Maj. Teksa janë numëruar rreth 90% e votave të zgjedhjeve presidenciale të kësaj të Diele, presidenti Recep Tayyip Erdogan kryeson renditjen me një përqindje të tkurrur nën 50% krahasuar me nisjen e numërimit.

Përqindja është rritur për rivalin e tij kryesor, republikanin Kemal Kiliçdarollu, i cili ndodhet aktualisht në kuotat 44.4%. Kandidati i tretë Sinan Ohan, edhe ky nga një grupim që mbështet frymën e Qemal Ataturkut njëlloj si republikanët, mbetet në 5.3%.

Nëse mblidhen përqindjet e dy kandidatëve opozitarë për president, rezultatet aktuale paralajmërojnë një raund të dytë tepër të vështirë për Erdoganin, i cili synon rizgjedhjen për një tjetër mandat.

Kandidati republikan Kemal Kiliçdarollu, të cilin sondazhet e nxirrnin fitues që në raundin e parë, akuzoi Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve se po vonon nxjerrjen e rezultatit, duke lënë hapësira për manipulime të mundshme të votave.

Tkurrje të përqindjes edhe me vijimin e numërimit të votave për zgjedhjet parlamentare. Përllogaritjet e deritanishme tregojnë se Aleanca Popullore ku bën pjesë edhe partia e Erdoganit mund të marrë 326 vende në parlament, të mjaftueshme për krijimin e shumicës qeverisëse, për të cilën nevojiten të paktën 301 vota. 214 përllogaritet të ketë koalicioni i kryesuar nga republikanët e Kiliçdarollusë dhe 60 grupimi tjetër i Aleancës së Punës dhe Lirisë.

Pjesëmarrja në zgjedhjet e sotme ishte mbi 88% në ato presidenciale dhe më shumë se 85% në parlamentare, teksa votimi u zhvillua nga ora 8 e mëngjesit deri në 17 pasdite.

