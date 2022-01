Erdogan: Hapa më të shpejtë kundër FETO në Shqipëri

19:32 17/01/2022

Rama: Turqia mike, SHBA-BE partnere strategjike

7 marrëveshje e memorandum që përkthehen në bashkëpunim 2 palësh në fushat e sigurisë, emergjencave civile, turizmit, kulturës, artit, u nënshkruan në Tiranë gjatë vizitës së presidentit turk.

Por ashtu si në çdo takim me kryeministrin Rama, presidenti turk ka një kërkesë të përsëritur për të luftuar pjesëtarët e organizatës Feto, në Turqi konsiderohet si terroriste. Madje shpreh keqardhjen që nuk është bërë aq sa duhet për këtë çështje.

“Fakti që FETO është ende në gjendje të gjejë fushëveprimi në vendin mik e vëlla Shqipëri, e lëndon thellë popullin turk. Pritshmëria jonë e sinqertë është që të ndërmerren hapa më konkretë dhe të shpejtë kundër strukturimit të Fetos në Shqipëri”.

Si Rama dhe Erdogan gjatë gjithë fjalimeve publike gjatë kësaj vizite përsëritën se sa e rëndësishme është marrëdhënia vëllazërore që kanë 2 vendet. Por të pyetur nga Tv Klan mbi përsenë e kësaj vëmendje të shtuar të Turqisë në Shqipëri dhe kush është përfitimi i Turqisë nga kjo mbështetje financiare, që po i jep me projekte të njëpasnjëshme, Erdogan e Rama sigurojnë se nuk ka asgjë përtej asaj që duket e thuhet.

“Më bëre një pyetje që më kape ngushtë. Rregullat e vëllazërisë janë të ndryshme sepse brenda vëllazërisë ka lloj-lloj mbështetjesh, por ndonjëherë ka marrëdhënie dypalëshe, të cilat bazohet tek e drejta e detyrimeve. Ne tashmë po flasim për një situatë, siç është rasti pas tërmetit, që rregullohet sipas rregullave të vëllazërisë. asnjëherë nuk duhet ta vini në mëdyshje këtë gjë”.

“Të gjitha ato hijet e hedhura mbi Turqinë apo presidentin rezultojnë të jenë filma të imagjinatës kurrë, asnjëherë nuk jam ndjerë në bisedë si përballë dikujt që të jep leksione, dhe kam parë nga këta, që të jep receta të gatshme se si bëhet puna apo për më tepër që të vë në pozita të vështira, duke të kërkuar gjëra që ti mund të mos kesh dëshirë fare t’i dëgjosh. Asnjëherë”.

Por a duhet të shqetësohet BE për këtë marrëdhënie?

“Ne kemi mike Turqinë dhe partner BE e SHBA. Unë mendoj se dhe BE do të ishte ndryshe nëse do të kishte Turqinë”.

Të njëjtat mesazhe presidenti turk i përsëriti dhe në parlament ku mbajti një fjalë në mesin e debateve që po zhvillohen në seancë plenare.

