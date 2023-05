Erdogan mban fjalimin tradicional para kohe: Ende mund të fitojmë

Shpërndaje







02:37 15/05/2023

Nga ballkoni i zyrave qendrore të partisë së tij për Drejtësi dhe Zhvillim në Ankara, Recep Tayyip Erdogan iu drejtua mbështetësve pa u shpallur ende rezultatet përfundimtar.

Më pas, fjalën e nisi duke thënë se “dikush është në kuzhinë, ne jemi në ballkon”, duke iu referuar kundërshtarit Kemal Kilicdaroglu, i cili gjatë fushatës publikoi video nga kuzhina e tij.

“Ndonëse rezultatet finale nuk kanë dalë ende, në kryesojmë bindshëm. Nuk i dimë ende rezultatet finale, jemi ende në pritje për të parë vullnetin e kombit. Teksa presim për rezultatet, vendosa që ta bëj përpara fjalimin tradicional nga ballkoni”, tha Erdogan, duke sugjeruar se me gjasë nuk do të fitojë që në raundin e parë.

“Nuk e dimë nëse zgjedhjet do të mbyllen që në raundin e parë. Nëse kombi ynë zgjedh për të shkuar në një raund e dytë, do ta respektojmë vullnetin e tij. Por ne besojmë se do ta mbyllim këtë raund me më shumë se 50 % të votave. Ka ende vota që po numërohen. Nëse kombi ynë zgjedh të shkojë në një raund të dytë, ne do ta respektojmë edhe atë”, vijoi Erdogan.

Teksa numërimi i votave për garën presidenciale në Turqi vijon, presidenti Recep Tayyp Erdogan kryeson ngushtë garën me 49.49% të votave.

Kryetari i Këshillit të Lartë Zgjedhor të Turqisë, Ahmet Yener në një dalje për mediat tha se deri në këto momente janë numëruar më shumë se 91.93% e votave.

Bazuar në këto rezultate, Erdogan është përpara me 49.49% të votave, ndërsa Kilicdaroglu 44.79%. I pyetur mund të flitet zyrtarisht për një raund të dytë zgjedhjesh ai u përgjigj duke thënë se “numërimi po vijon”./tvklan.al