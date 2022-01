Erdogan ndërmjetësues për situatën në Ukrainë

Shpërndaje







23:20 21/01/2022

Presidenti turk lajmëroi vizitë zyrtare drejt Kievit dhe Moskës në ditët në vijim

Takimi në Gjenevë dështoi. Presidenti truk Erdogan vendos të dalë vetë në skenë. Shprehet i gatshëm që të jetë ndërmjetësues për qetësimin e situatës në Ukrainë.

“Ne nuk mund të pranojmë tensione mes Rusisë dhe Ukrainës. Prandaj ne jemi të gatshëm të ndihmojmë. Mund të jemi ndërmjetësues për të vendosur paqen dhe qetësinë mes dy vendeve. Në rajon duhet të mbizotërojë vetëm stabiliteti. Ne do të bëjmë gjithcka që na takon për këtë çështje. Këtë ia kam thënë më herët edhe dy Presidentëve Putin dhe Zelenski”.

Kreu i shtetit turk deklaroi se në ditët në vijim do të jetë në një vizitë zyrtare në Kiev ndërsa nisur nga gjendja e krijuar do të udhëtojë edhe drejt Moskës ku do të takohet me homologun e tiij rus Putin.

Klan News