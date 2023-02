Erdogan: Nuk mund t’i themi “Po” anëtarësimit të Suedisë në NATO

19:00 01/02/2023

Presidenti turk e shikon pozitivisht anëtarësimin e Finlandës në aleancë

Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka komentuar aplikimin e Suedisë në NATO ku është shprehur se vendi i tij nuk do t’i japë dritën jeshile anëtarësimit të Stokholmit në aleancë për shkak të veprimeve të kësaj të fundit.

“Ne po monitorojmë nga afër zhvillimet në lidhje me procesin e zgjerimit të NATO-s. Suedi, mos u lodh të provosh. Ne nuk do t’i themi ‘po’ aplikimit tuaj në NATO për sa kohë që ju lejoni grisjen dhe djegien e librit tonë të shenjtë të Kuranit me zyrtarët tuaj të sigurisë përreth. Ne shikojmë pozitivisht anëtarsimin e Finlandës, por negativisht për Suedinë”.

Pak ditë më parë një lider i dënuar i së djathtës ekstreme në Suedi ka marrë lejen nga autoritetet për të djegur një kopje të librit të shenjtë të Kuranit jashtë ambasadës turke në Stokholm.

Erdogan ka deklaruar dhe më herët se Ankaraja mund të jetë dakord që Finlanda t’i bashkohet NATO-s përpara Suedisë.

Megjithatë, pavarësisht deklaratave të Presidentit turk, Finlanda shpreson ende që të anëtarësohet në të njëjtën kohë me Suedinë.

