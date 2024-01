Erdogan prezanton kandidatin e Stambollit

17:12 07/01/2024

Murat Kurum, ish-ministri që udhëhoqi punën për rindërtimin e Laçit synon mandatin e kryebashkiakut

Murat Kurum është kandidati i partisë së Rexhep Tayyip Erdogan për bashkinë e madhe të Stambollit në garën e zgjedhjeve lokale të 31 Marsit. Erdogan ia beson kandidaturën për qytetin më të madh të vendit, ish-ministrit të Mjedisit gjatë mandatit të tij të dytë si president i Turqisë. Kurum, një figurë e rëndësishme e partisë në pushtet kërkon që të marrë një mandat 5-vjeçar në krye të bashkisë së madhe të Stambollit që partia e Erdogan e humbi në zgjedhjet e fundit të vitit 2019.

Gjatë kohës kur ishte ministër i Mjedisit, Murat Kurum realizoi disa projekte të rëndësishme infrastrukturore ndërsa ministria e tij udhëhoqi edhe punën për rindërtimin në qytetin e Laçit pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019. Agjencia shtetërore TOKI ndërtoi në Laç 500 njësi banimi si ndihmë nga shteti turk për të prekurit nga fatkeqësia.

Emri i Kurum u prezantua nga vetë Erdogan në Stamboll ndërsa gjatë fjalës së tij presidenti turk shprehu bindjen se do ta rimarrin bashkinë më të madhe të vendit.

“Ashtu siç e shpëtuam Stambollin 30 vjet më parë sërish do ta shpëtojmë nga ata që e kanë uzurpuar dhe nuk po punojnë për këtë qytet. Ashtu siç fituam në 28 Maj do t’i fitojmë edhe zgjedhjet e 31 Marsit. Do të bëjmë edhe në Stamboll ato ndryshime që bëjmë çdo ditë në Turqinë tonë.”

Ndërkohë opozita prezantoi të premten kandidaturën e Ekrem Imamollu për garën e 31 Marsit në Stamboll. Ai kërkon një mandat të dytë në krye të kësaj bashkie pas fitores së 5 viteve më parë kur arriti të merrte Stambollin që drejtohej deri në atë kohë nga partia në pushtet e Erdogan.

Javën e ardhshme do të konfirmohen edhe kandidaturat për kryeqytetin e vendit, Ankaranë e më pas do të nisë edhe fushata elektorale. Nëse partia në opozitë, ajo republikane popullore arrin që të rimarrë bashkitë e mëdha, Stambollin, Ankaranë dhe Izmirin sipas njohësve të politikës në Turqi, nuk përjashtohet mundësia që të kërkohen edhe zgjedhje të parakohshme presidenciale.

Klan News