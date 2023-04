Erdogan rikthehet në fushatë fuqishëm pas problemeve shëndetësore

08:52 30/04/2023

Presidenti turk, Rexhep taip Erdogan është rishfaqur në fushatë në Turqi ditën e djeshme pasi një mungese për shkak të një problemi shëndetësor. BBC News raporton se ai mbërriti në qytetin e Izmirit dhe u prit nga një turmë e madhe që e kishte pritur me orë të tëra.

Zgjedhjet për presidencën dhe parlamentin do të jenë sfida e tij më e vështirë deri më tani, pas njëzet vjetësh në pushtet. Presidenti foli për gati 40 minuta, me zë të lartë duke u tallur me opozitën, duke ngritur spektrin e “terrorizmit” dhe duke thënë se vetëm ai mund të sjellë mirëqenie për Turqinë.

Rivali i tij kryesor për presidencën, Kemal Kilicdaroglu, një kandidat laik i mbështetur nga një aleancë prej gjashtë partish do të mbajë një tubim në të njëjtin vend të dielën. Sondazhet e opinionit i japin një epërsi të vogël Kilicdaroglu.

Udhëheqësi turk, i cili është 69 vjeç, i befasoi shikuesit e televizionit të martën mbrëma kur u bë i sëmurë gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë, i cili duhej të ndërpritej. Ai fajësoi një insekt në stomak.

“Kur dëgjova lajmet për shëndetin e tij, i kërkova Zotit që të më jepte sëmundjen e tij”, tha Gurbet Dostum, një nënë 42-vjeçare e dy fëmijëve. “Unë jam gati të vuaj për të. Ai na jep gjithçka.”

Ata që mbështesin presidentin duan që ai të zgjasë sundimin e tij të gjatë dhe të vazhdojë me vizionin e tij për Turqinë. Shumë turq duan të kundërtën. Elektorati është i ndarë./tvklan.al