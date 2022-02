Erdogan sot në Kiev për tensionet me Moskën

13:25 03/02/2022

NATO përshendet dërgimin e 3 mijë trupave amerikanë në Europën Lindore

Liderët e vendeve kryesore të NATO-s janë vënë në lëvizje për të ulur me diplomaci tensionet mes Moskës dhe Kievit, teksa sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg përshëndet vendimin e Shteteve të Bashkuara për të dërguar 3 mijë ushtarë shtesë në ndihmë të aleatëve që kufizohen me Ukrainën.

Presidenti turk, Rexhep Taip Erdogan do të vizitojë sot Kievin, teksa pretendon të marrë rolin e ndërmjetësuesit në negociatat mes Ukrainës dhe Rusisë. I konsideruar si karta e ashpër e diplomacisë së NATO-s, Erdogan ka bërë të qartë se nëse Rusia sulmon Ukrainën, do të rreshtohet në krah të aleancës. Turqia i ka shitur edhe dronë të sofistikuar ushtarakë Kievit, si ato që ndalën konfliktin mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Moska i dërgoi edhe një notë proteste Ankarasë për këtë akt. Megjithatë, Erdogan ruan një politikë më të butë ndaj Rusisë krahasuar me perëndimin. Edhe vetë Putin e ka pranuar Erdoganin si ndërmjetës. Pas vizitës në Kiev, presidenti turk do të bisedojë në telefon me homologun rus.

Për të ulur tensionet, drejt Moskës do të udhëtojë së shpejti edhe kancelari gjerman Olaf Sholc, po ashtu i konsideruar simbështetës i një linje më të butë ndaj Rusisë.

