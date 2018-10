Erdoganin e zë gjumi në konferencë

Presidenti turk Rexhep Tayyip Erdogan u shfaq në momente tepër të vështira gjatë takimit me homologun moldav, Igor Dodon.

Kamerat fokusuan disa momente përgjumjeje të kreut të shtetit turk, teksa homologu i Moldavisë fliste.

Tre herë brenda pak minutave Erdoganit 64-vjeçar iu mbyllën sytë në përgjumje.

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 17, 2018