ERE pezullon rritjen e çmimit të energjisë për Tetorin

15:05 07/10/2022

ERE ka pezulluar vendimin për vendosjen e fashës 800 KW/h. Kështu që edhe përgjatë muajit Tetor çmimi i energjisë elektrike do të mbetet i pandryshuar për konsumatorët.

Enti Rregullator i Energjisë miratoi në fund të Shtatorit propozimin e Furnizuesit të Shërbimit Universal dhe duke nisur nga 1 Tetori deri më 31 Dhjetor, çdo kilovator mbi fashën 800 do të paguhej me 42 lekë pa TVSH ose 50.4 lekë me TVSH.

Por qeveria vendosi që fasha të mos aplikohej për muajin Tetor. Kryeministri Edi Rama sqaroi se ky vendim erdhi si pasojë e shtimit të reshjeve dhe trendit të kursimit. Megjithatë, ai ka theksuar se fasha është në fuqi për muajin Nëntor dhe do të shikohen parametrat nëse do të lihet në fuqi apo jo.

Qeveria në studimin e vet para se të ndërmerrte këtë nismë llogariti se mesatarisht nga ky vendim preken rreth 40 mijë familje. Por ky numër pritet të jetë edhe më i madh gjatë muajve të dimrit, kur edhe konsumimi i energjisë rritet shumë për shkak se ajo përdoret edhe për ngrohje./tvklan.al