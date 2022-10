ERE: Rikthehet fasha 800 kWh për konsumatorët, do hyjë në fuqi në muajt Nëntor dhe Dhjetor

Shpërndaje







10:46 28/10/2022

Enti Rregullator i Energjisë ka njoftuar sot përmes një njoftimi për mediat se në muajin Nëntor dhe Dhjetor të këtij viti, të gjithë konsumatorët që do harxhojnë më shumë se 800 kilovat/orë energji do ta paguajnë atë më shtrenjtë.

Në vendimin e fundit të bordit është lënë në fuqi vendimi i 23 Shtatorit ku aplikohej rritja. Sipas këtij vendimi, ato që do të konsumojnë më shumë se 800 kWh energji në muaj, çmimin mbi këtë fashë do të duhet ta paguajnë me 42 lekë/kWh.

ERE po ashtu njofton se çmimi i furnizimit me energji elektrike për konsumatorët që konsumojnë mbi fashën e konsumit 800 kWh, do të mbetet objekt rishikimi periodik.

Njoftimi i ERE:

“Vendimi i Brodit të ERE-s nr. 242 datë 23.09.2022, i ndryshuar me vendimin e Bordit nr.254 datë 07.10.2022, qëndron në fuqi për muajt Nëntor – Dhjetor 2022, dhe këto çmime mbeten të aplikueshme, ashtu si përcaktuar në vendim, për periudhën 1 Nëntor 2022 – 31 Dhjetor 2022.

Siç është theksuar dhe më parë nga vendimmarrja e ERE-s, çmimi i furnizimit me energji elektrike për konsumatorët që konsumojnë mbi fashën e konsumit 800 kW, do të mbetet objekt rishikimi periodik, bazuar në kërkesën FSHU sh.a., vendimet e Asamblesë së KESH sha, si dhe vlerësimet e ERE-s, nëpërmjet të cilave do të vlerësohen ndryshimet në çmimin e shitjes se energjisë elektrike për konsumatorët fundorë të shërbimit universal.“

Ndërkohë, nga qeveria nuk ka akoma asnjë reagim në lidhje me njoftimin e ERE për çmimin e ri të energjisë elektike për konsumatorët që harxhojnë më shumë se 800 kWh në muaj.

Kujtojmë se në fillim të muajit Tetor, Kryeministri Rama ka deklaruar se aplikimi i fashës 800 kWh mund të aplikohet në muajin Nëntor.

Njoftimi për shtyp i ERE – 28 Tetor 2022

Vendimi i Brodit të ERE-s nr. 242 datë 23.09.2022

/tvklan.al