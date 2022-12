Erion Veliaj për takimin me Papa Françeskun: Jemi të dy Shigjetarë të mbarë, më tha se jemi shumë modestë

Shpërndaje







18:08 27/12/2022

Kryebashkiaku Erion Veliaj ishte i ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan për të treguar se si kaloi ky vit i ngjeshur për sa i takon aktiviteteve e po ashtu kandarë me publikun një nga momentet më të veçanta për të, vizitën e tij në Vatikan dhe takimin me Papa Françekun. Ai ka treguar këshillat që i ka dhënë Papa në këtë takim dhe ka shtuar se nëse Shqipëria do kishte një agjent zyrtar marketingu ky do ishte pa dyshim Papa Françesku.

Rudina Magjistari: Na jep një ndjesi nga ai takim me Papën.

Erion Veliaj: Unë nuk e di nëse kemi një agjent zyrtar marketingu, por nëse do kishim ai do ishte Papa Françesku. Ne kemi ditëlindjen në 17 Dhjetor të dy dhe jemi të dy shigjetarë të mbarë kur vjen puna. Por një nga këshillat që më dha është se më tha “ju jeni akoma shumë modestë, gjërat që ju bëni duhet t’i reklamoni më shumë”. Një nga gjërat që më propozoi në atë takim “është duhet ta thoni më shpësh historinë që është i vetmi vend në të gjithë europën që shpëtoi hebrenjtë dhe Tirana kishte 10 herë më shumë hebrenjë pas luftës se para luftës dhe duhet ta thoni më shumë këtë histori si një frymëzim për të gjithë kombet”.

Rudina Magjistari: Shumë e bukur kjo.

Erion Veliaj: Kështu që ndonjëherë vetë jemi pak të ndrojtur për të thënë që po kemi sfida por kemi dhe shumë të mira që duhet ti themi me zë të lartë.

Më tej kryëebashkiaku Veliaj ka folur edhe për një ngjarje tjetër shumë të rëndësishme për Tiranën siç ishte dhe koncerti i Dua Lipës “Future Nostalgia”, si dhe marrja prej saj e pasaportës shqiptare. Ai ka treguar se kjo ngjarje ka ndodhur në një moment shumë të rëndësishëm politik, pasi në Britani po krijohej një përshtypje e gabuar për shqiptarët dhe talente shqiptare si Dua, janë një promovim shumë i mirë për ne./tvklan.al