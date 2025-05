Kandidatja për deputete e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Erisa Bajaziti, ka treguar më shumë për fushatën dhe përse ajo dëshiron të kandidojë për Tiranën, vendlindjen e saj.

E kthyer nga Belgjika, ku ajo punon si këshilltare pranë universitetit të Lovenit, Bajaziti tregon përse i është bashkuar Partisë Demokratike dhe çfarë dëshiron të kontribuojë ajo në Shqipëri.

Ajo shprehet se familja e saj ka pasur një histori të trishtë me komunizmin, e se lidhja në këtë rast me të djathtën i vjen natyrshëm. Sakaq, po kështu ajo i është bashkuar kësaj force politike për vlerat që ajo mbart, si dhe kontribut të saj të lënë përgjatë historisë.

“PD është një parti me kontribut të gjatë në histori në vend, vlerat që përfaqëson PD: demokracia, shteti ligjor, liria e fjalës dhe medias. Familja ime e ka paguar një çmim gjatë kohës së komunizmit, kështu që lidhja me të djathtën është krejt natyrale. Një tjetër element që më lidh me këtë forcë politike, janë arritjet e jashtëzakonshme do thoja që Shqipëria i ka bërë pjesë të saj falë angazhimit të PD. Siç është antëarësimi i Shqipërisë në NATO”, tha ajo.

