Erjeta përlotet për bashkëshortin e ndjerë: E kujtoj përmes detit

19:26 17/06/2023

Këtë të Shtunë në “Rudina” në Tv Klan të ftuarit kanë ndarë kujtimet e tyre të muajit të mjaltit. E përpos kësaj ata kanë rrëfyer dhe dëshirat që kanë për të udhëtuar diku me partnerët përkatës.

Erjeta Gajtani ndau padyshim momentet më komike e të bukura të muajit të mjaltit, por fatkeqësisht sot ajo nuk e ka pranë fizikisht të shoqin. Ai ndërroi jetë 35 vite pas martesës së tyre, të cilën Erjeta e cilëson ‘intensive’.

Duke folur për të, ajo u përlot dhe tha se dashurinë e jetës e kujton përmes detit.

-Nëse sot do të ishit bashkë, po ti e ke në zemër gjithmonë edhe në kujtimet e tua. Nëse do të shkoje në një vend, qoftë edhe vetëm, por me mendime gjithmonë në dashurinë e jetës tënde, ku do të ishte?

Erjeta Gajtani: Ne kemi pasur një dashuri, martesë 35-vjeçare intensive. Ishim të dy adhurues të natyrës, tipa sportivë. Ne e merrnim dhe në këmbë aty ku na çonte motori, i ngjiteshim kodrës, kërkonim gjire të pashkelura. Edhe unë gjithmonë, dashurinë e atij dhe memorien që kam për Rafaelin, është deti. (Përlotet)

Në vendin tonë përpiqem të shkoj në vende ku kam shkuar me atë, madje vonë kërkova një gji në Porto Romano, nuk e gjeta se po ndërtohej porti i ri aty. Atë nuk e gjeta, ishte dhe ai një vend shumë i bukur. Ne e kishim bërë kështu, që në momentin që do rehatonim kalamajtë, do merrnim udhëtime nëpër botë. Motorin e kishim të madh, ai ishte vetë mekanik. Por, nuk e pati kismet, ai ndërroi jetë. Sot atë premtimin që bëmë bashkë, e bëj unë, gjithmonë në det./tvklan.al